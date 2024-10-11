Курс валют на 11 октября: в банках евро потерял 10 копеек

В пятницу на наличном рынке курс доллара в покупке снизился на 5 копеек и не изменился в продаже. Евро подешевел на 10 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 1 копейку в покупке и не изменился в продаже. Евро подешевел на 5 копеек в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,00−41,50 грн. Евро покупают за 45,00 грн, а продают за 45,65 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,37−41,43, евро — 45,40−45,55 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,17−41,20 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,04−45,06 грн/евро.

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