Илон Маск представил робототакси Cybercab, беспилотный фургон и гуманоидного робота

Американский миллиардер Илон Маск провел презентацию, на которой продемонстрировал роботизированное такси Cybercab с двумя дверями в форме крыла чайки, беспилотный фургон Robovan и гуманоидный работа-помощник Optimus. Об этом сообщает Reuters.

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Cybercab

Маск рассказал, что Cybercab будет полностью автономным — в нем отсутствуют привычные для автомобилей органы управления, такие как руль и педали, которые мог бы использовать живой водитель.

Гендиректор Tesla сказал, что автомобили полагаются на искусственный интеллект и камеры и не нуждаются в другом аппаратном обеспечении, подобном тому, что используют конкуренты.

По его словам, производство Cybercab начнется в 2026 году, и транспортные средства будут доступны для клиентов по цене менее $30 000.

По его словам, впоследствии эксплуатация будет стоить 20 центов за милю (1,6 км), а зарядка будет индуктивной и не будет нуждаться в розетках.

Robovan и Tesla Optimus

Маск также продемонстрировал больший беспилотный автомобиль под названием Robovan, способный перевозить до 20 человек, и гуманоидная работа Tesla Optimus.

По словам Маска, гуманоидные работы способны выполнять самую разную работу по дому и просто быть друзьями для своего хозяина.

Мероприятие прошло в четверг на студии Warner Bros вблизи Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Слоганом презентации стала фраза «We, Robot».