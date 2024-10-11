За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 140 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 666 340 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 10 октября: 1 140 российских оккупантов, 8 танков и 70 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 666340 (+1140) человек,
- танков — 8953 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 17800 (+35) ед,
- артиллерийских систем — 19322 (+59) ед,
- РСЗО — 1229 (+4) ед,
- средства ПВО — 976 (+0) ед,
- самолетов — 369(+0) ед,
- вертолетов — 329 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 16837 (+70),
- крылатые ракеты — 2619 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 26398 (+84) ед,
- специальная техника — 3396 (+10).
Источник: Минфин
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