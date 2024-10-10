К закрытию межбанка курс доллара вырос на 1 копейку в покупке и не изменился в продаже. Евро остался на прежнем уровне.
Курс валют на вечер 10 октября: на межбанке доллар подорожал на копейку
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Открытие 10 октября
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Закрытие 10 октября
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Изменения
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41,16/41,20
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41,17/41,20
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1/0
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45,03/45,05
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45,03/45,05
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0/0
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,05−41,50 грн. Евро покупают за 45,10 грн, а продают за 45,69 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,38−41,43, евро — 45,45−45,60 грн.
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Источник: Минфин
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