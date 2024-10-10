Ripple в октябре: что ждет криптовалюту в этом месяце? Прогноз от аналитиков Cauvo Capital

В новый месяц альткоин Ripple входит с уверенностью, так как сентябрь позволил активу нарастить свою цену. На это повлияли многие факторы, такие как новые этапы в отношениях с регуляторами, наращивание финансирования от китов и прочие, о которых эксперты cauvocapital .com расскажут далее более подробно.

Прежде всего важно уточнить, что с начала сентября стоимость цифровой монеты поднялась на 10%, до 0,62 доллара. Такое движение не фиксировалось со времен 2020 года. Вероятнее всего, на это повлияло недавнее объявление о запуске траста Grayscale на XRP. Многие аналитики предполагают, что такое действие поможет в дальнейшем одобрить ETF, хоть ситуация с регуляторами на данный момент не разрешена до конца.

Торговцы за это время принесли альткоину практически 900 миллионов долларов. Одновременно повысилась спекулятивная активность касательно монеты.

Тем не менее другие игроки уверенно заявляют, что на рост криптовалюты однозначно повлиял запуск стейблкоина Ripple, а также его включение в протоколы децентрализованных финансов.

Вместе с тем киты заметно активизировались. За пару дней они закупились 60 миллионами токенов по общей цене порядка 37,20 миллиона долларов. Вероятно, они готовятся к росту близко к наступлению 4 квартального периода, пишут в своих отзывах специалисты Cauvo Capital.

Что сулит XRP октябрь?

Что касается конкретных отметок в октябре, прошлая статистика утверждает, что низкая волатильность актива не дает ему возможности осуществить рывки до 0,70 доллара. Однако, на данный момент ситуация иная, что вселяет надежды на рост. Сейчас XRP стоит на надежном и непоколебимом уровне поддержки, благодаря которому реально добиться достижения планки в 0,63 доллара. В середине месяца вполне возможен подъем до 0,69 доллара, а к концу октября есть все шансы преодолеть цели и достичь 0,72 доллара.

В любом случае это зависит во многом от китов, ведь если они не поддержат монету своими инвестициями, а их активность упадет, вряд ли осуществится предположенное. Если так и случится, цена криптовалюты может упасть до 0,57 доллара.

Профессионалы же не сильно переживают по этому поводу, ведь уверены в волатильности и последующем выходе из прежнего коридора цены. На это указывает недавнее преодоление критической 200-дневной скользящей средней в течение 7 дней, что демонстрирует хороший рыночный импульс и высоковероятный бычий сигнал, выходящий из длительного симметричного треугольника, ограниченного в течение 4 лет линиями сопротивления и поддержки.

7-я в списке самых крупных криптовалют демонстрирует лучшие результаты по сравнению с более широким криптовалютным рынком. Это явный признак того, что игроки вкладываются в актив, ожидая скорых новостей и последующих позитивных изменений, а также выгодных ценовых скачков.

Отдельные аналитики компании Cauvo Capital говорят о том, что стоимость альткоина может вырасти даже на 200%. Они уверены в том, что быки овладели ситуацией в долгосрочной перспективе.

На данный момент инвесторский интерес по данной монете выходит в размере 1 миллиарда долларов, составляя 102% роста за месяц, что является максимумом год к году. В основном, торговцы, которые входят в это количество, держат разнообразные деривативы, а именно опционы и фьючерсы. Это значит, что число участников рыночной среды растет, и они желают торговать, поэтому ралли набирает обороты.

Киты со счетами от 100 миллионов до 1 миллиарда токенов в течение двух последних недель закупились 680 миллионами XRP, которые в общем счету составляют стоимость 435 миллионов долларов. Такие держатели владеют порядка 9,76 миллиарда токенов, что составляет 16% от всего количества.

XRP по 2 доллара?

Благодаря последней динамике стабильного спроса, на данном этапе времени RSI выходит около 60,32. Линия прорыва с высокой вероятностью будет преодолена. То есть сейчас высока вероятность того, что котировки монеты способны подняться на 203% и добраться до 2 долларов за токен, что является рекордом со времен начала пандемии коронавируса. Если произойдет обратное, возможно обрушение до дна в 0,26 доллара, на что указывает проведённый экспертами Cauvo Capital обзор.

Эксперты давно называют именно эту криптовалюту приспособлением для ликвидности между такими инструментами как ценные бумаги, долговые обязательства и денежные единицы, которые связаны с блокчейном. За счет выпуска таких продуктов стоимость токена вполне может вырасти. В зависимости от лотов, уровни цены могут достичь 100 долларов и больше.

Cryptobilbuwoo уверен в Ripple по 6,15 доллара

Известный многим фигурам криптовалютного рынка специалист Cryptobilbuwoo еще с 2017 года публикует прогнозы по поводу ценовой динамики XRP, которые предопределяют изменения на очень долгий срок. Благодаря своей собственной составленной модели он вывел некие закономерности между данным альткоином и первородным токеном. Как раз исходя из ее графиков он предположил глобальный рост монеты 7 лет назад. Таким образом он продолжает свои наблюдения, сопоставляя их с прошлыми закономерностями, и уже говорит о возможном подъеме до 6,15 доллара.

Новые направления, способные привести к росту XRP

На днях стало известно о том, что сеть Ripple начинает торговлю нефтью с помощью своего нативного токена. Данная интеграция открывает доступ к капиталам в размере 500 триллионов долларов. Таким образом держатели монеты могут косвенно принимать участие в подобных торгах. Блокчейн же заручается поддержкой саудовских банковских учреждений, что дает много преимуществ в отношении скорости, экономической эффективности и прозрачности мировых транзакций.

Особенно это показательно после анонсированного получения лицензии от Управления по финансовым услугам Дубая, которая стала дебютной в истории криптовалютных систем. После этого системе станут доступны рынки ОАЭ, на которых можно представить такие сервисы платежей как Ripple Payments Direct, передают на сайте cauvocapital.com отзывы отраслевых аналитиков.

Данное разрешение является одним из более чем 55 сертификатов от различных контрольных комиссий по денежно-кредитной политике Сингапура, Нью-Йорка и Ирландии.

Также сетью недавно было выпущено свыше 800 тысяч стейблкоинов RLUSD, что составляет 99% выпуска. Ранее происходила эмиссия в размере 100 тысяч монет 8 месяцами ранее. Это, в свою очередь, является очередным признаком оживления криптовалюты. До выпуска было внедрено два обновления протокола «fixPreviousTxnID» и «fixEmptyDID». Такие новшества позволяют улучшить безопасность и конфиденциальность системы.