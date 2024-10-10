Новая Почта после войны продаст энергетический бизнес, в который инвестировала $13 миллионов

Чтобы избежать отключений электричества, Новая почта инвестировала $13 млн в энергетическое оборудование, но после войны компания планирует продать свой энергетический бизнес Новая Энерджи. Об этом сообщил соучредитель Новой почты Владимир Поперешнюк на форуме «Энергия бизнеса», пишет Forbes.

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Новая почта приобрела около 4 000 генераторов, чтобы обеспечить отделение и логистику электричеством на время отключения света. Объем инвестиций составляет $13 млн, из которых $10 млн — кредитные средства.

Планы

Компания планирует построить 5 газовых установок к концу 2024 года и 5 — в следующем. В 2025 году энергетическая компания Новая Энерджи планирует продавать электричество другим потребителям.

После войны Новая Почта хочет продать свой энергетический бизнес. «Поэтому для кого это главный бизнес», — заявил Поперешнюк.

Напомним

Новая Энерджи — это энергетическая компания, созданная в 2022 году группой компаний Nova, также владеющей Новой Почтой.

Первоначально Новая Энерджи была основана для обеспечения Новой Почты топливом, особенно после повреждений нефтехранилищ из-за атак рф.

Кроме обслуживания Новой Почты она начала поставлять дизельное топливо аграриям и заключила контракты с крупными поставщиками топлива.