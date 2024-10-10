Чтобы избежать отключений электричества, Новая почта инвестировала $13 млн в энергетическое оборудование, но после войны компания планирует продать свой энергетический бизнес Новая Энерджи. Об этом сообщил соучредитель Новой почты Владимир Поперешнюк на форуме «Энергия бизнеса», пишет Forbes.
Новая Почта после войны продаст энергетический бизнес, в который инвестировала $13 миллионов
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Новая почта приобрела около 4 000 генераторов, чтобы обеспечить отделение и логистику электричеством на время отключения света. Объем инвестиций составляет $13 млн, из которых $10 млн — кредитные средства.
Планы
Компания планирует построить 5 газовых установок к концу 2024 года и 5 — в следующем. В 2025 году энергетическая компания Новая Энерджи планирует продавать электричество другим потребителям.
После войны Новая Почта хочет продать свой энергетический бизнес. «Поэтому для кого это главный бизнес», — заявил Поперешнюк.
Напомним
Новая Энерджи — это энергетическая компания, созданная в 2022 году группой компаний Nova, также владеющей Новой Почтой.
Первоначально Новая Энерджи была основана для обеспечения Новой Почты топливом, особенно после повреждений нефтехранилищ из-за атак рф.
Кроме обслуживания Новой Почты она начала поставлять дизельное топливо аграриям и заключила контракты с крупными поставщиками топлива.
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