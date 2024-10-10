Минагрополитики запустило сервис «єТваринництво»

Министерство аграрной политики и продовольствия с 10 октября запускает новый сервис «єТваринництво». Это электронный портал для регистрации субъектов племенного дела и селекционных достижений в животноводстве, сообщил министр аграрной политики Виталий Коваль.

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По словам Коваля, внедрение сервиса «в разы упростит» соответствующие процедуры для фермеров.

«С сегодняшнего дня, чтобы присвоить соответствующий статус субъектам племенного дела в животноводстве нужно лишь подать электронное заявление на сайте Минагрополитики (в разделе „єТваринництво“), внести сведения в реестр и получить соответствующий выписку», — заявил он.

Схожая процедура внедряется и в проведении апробации, регистрации селекционных достижений в животноводстве (выводе новой породы, типа, линии и др.) и импортируемых пород всех видов сельскохозяйственных животных.

«єТваринництво» — это об упрощении процедур, прозрачности решений и свободном допуске к общему перечню пород всех видов сельскохозяйственных животных, зарегистрированных на территории Украины", — добавил Коваль.