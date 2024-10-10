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10 октября 2024, 17:45 Читати українською

ПУМБ запускает приложение, позволяющее принимать бесконтактные оплаты через смартфон

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) при поддержке международной платежной системы Visa, глобального лидера в сфере цифровых платежей, реализовал сервис на основе технологии Tap to Phone, позволяющей использовать смартфон как POS-терминал.

Теперь клиенты банка, загрузив приложение Терминал ПУМБ, могут получать оплату за свои товары и услуги просто через существующий смартфон на операционной системе Android, оснащенный NFC-чипом.

«Мы в Visa гордимся, что все больше банков Украины внедряют решения на основе Tap to Phone — технологии, которая открывает мир безналичных расчетов даже для самых небольших предпринимателей в несколько кликов, — комментирует Светлана Чирва, вице-президент, региональная менеджер Visa в Украине и Молдове. — Сегодня вопрос поддержки МСБ в Украине важен как никогда, ведь именно предприниматели остро ощущают бремя экономического кризиса, в то же время больше всего прилагают усилий к поддержке экономики. Продолжаем сотрудничать с украинскими партнерами, развивая платежную инфраструктуру и помогая бизнесу расти».

«Для малого и микро бизнеса в Украине уже стало непременным стандартом предоставление качественного и быстрого сервиса. Именно поэтому мы как банк-партнер к ряду имеющихся технологических решений добавляем Терминал — возможность принимать бесконтактные платежи где угодно при любых условиях, — отмечает Сергей Магдич, заместитель председателя правления по корпоративному бизнесу ПУМБ. — Используя наши решения, предприниматель может быть уверен в защищенности: ведь технология предусматривает передовые стандарты телефонной безопасности, выгодности и доступности: ПУМБ имеет собственный надежный процессинг, покупатель получает чек удобным способом на почту или SMS-сообщением, а продавец видит зачисление средств в режиме онлайн».

Чтобы воспользоваться сервисом Терминал ПУМБ, клиентам достаточно сделать несколько шагов:

  • подать заявку на подключение в мобильном приложении ПУМБ Digital (для новых клиентов — установить приложение и открыть счет в ПУМБ через Дію);
  • получить сообщения с рекомендациями установить приложение ПУМБ Терминал и авторизироваться в нем.

Технология Visa Tap to Phone доступна в Украине с 2019 года и с тех пор открыла тысячам украинских предпринимателей доступ к удобным и безопасным цифровым платежам. Она использует те же высокие стандарты безопасности, что и традиционные POS-системы, в то же время позволяя сэкономить средства на аренду терминала и время для изучения инструкции и установки программного обеспечения. Решения на основе Visa Tap to Phone подходят «мобильным» бизнесам типа служб доставки, такси или специалистов, предоставляющих услуги с выездом к клиенту (репетиторы, сантехники, визажисты и т. п.), торговым точкам временного формата (pop-up магазинам, продавцам на рынках), а также тем, кто только что начал собственное дело с небольшим стартовым капиталом и стремится избежать лишних затрат.

Информация о Visa

Visa (NYSE: V) — мировой лидер индустрии электронных платежей. Visa обрабатывает платежные транзакции между потребителями, бизнесом, финансовыми и правительственными учреждениями более чем в 200 странах и территориях. Наша миссия — объединить мир с помощью инновационной, удобной, надежной и безопасной платежной сети, чтобы содействовать благополучию потребителей и процветанию бизнеса и экономики. Мы убеждены, что расширение доступа для всех в экономике помогает расти благосостоянию людей во всем мире и станет основой для глобального движения денег в будущем. Узнайте больше на сайте Visa.com.ua.

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) является крупнейшим украинским банком с частным капиталом, почти 33 года стабильно работающим на банковском рынке Украины. Банку доверяют 130 тысяч корпоративных клиентов и 1,6 млн клиентов — физических лиц.

ПУМБ по решению регулятора находится в перечне системно важных для страны банков.

Источник: Минфин
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