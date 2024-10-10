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10 октября 2024, 13:09 Читати українською

Количество импортеров нефтепродуктов упало до минимума с 2022-го

В сентябре 2024 года количество импортеров нефтепродуктов в Украину снизилось по сравнению с августом на 12% до 245 компаний. Это самый низкий показатель с июня 2022 года, пишет enkorr.

В сентябре 2024 года количество импортеров нефтепродуктов в Украину снизилось по сравнению с августом на 12% до 245 компаний.

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Бензин в сентябре завозило на 9% (100 компаний) меньше трейдеров, чем в августе, дизтопливо — на 10% (156 компаний), сжиженный газ — на 19% (104 компании).

С чем связано сокращение

Сокращение количества желающих в сентябре импортировать горючее связано с существенным профицитом его на рынке. В августе в преддверии введения новых, более высоких, акцизных ставок трейдеры увеличили импорт на 23−42% в зависимости от вида горючего.

Больше всего прибавили импортеры бензина (+42%, до 166 тыс. т) и сжиженного газа (+41%, до 124 тыс. т), побив рекорды последних 2 лет.

Между тем количество импортеров остается значительно больше, чем до начала полномасштабного вторжения. Так, в январе-феврале 2022 насчитывалось 114−117 импортеров.

Резкий рост количества трейдеров произошел вследствие изменения географии импорта горючего, в частности, благодаря возможности импортировать автомобильным транспортом. Обратной стороной высокой концентрации трейдеров стала подавляющая бесприбыльность оптовых продаж из-за хронического профицита поставок.

Источник: Минфин
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