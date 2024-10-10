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10 октября 2024, 12:02 Читати українською

Падение евро: Что ждет евро? Покупать ли евро сейчас? Прогноз курса валют в Украине (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о:

  • Падении евро
  • Причинах снижения курса евро
  • Два сценария действий ЕЦБ и ФРС
  • Что будет с евро в Украине
  • Прогноз курса евро в Украине
  • В чем держать деньги в Украине
  • Прогноз курса доллара и евро на период с 10 по 16 октября.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
10 октября 2024, 12:19
#
Спасибо, хорошее видео.
Только у нас в стране на курс ЕВРО, больше влияют «нововведения» с долларом.
Завтра обьявят, что уже должен быть у Франклина другой пиджак или другой узор на «сетке» с надписью «100 долларов» и народ побежит за «новым пиджаком» или все сольет и купит евро или франк или фунт (кому что больше нравится).
Ну и основной вопрос -кто и для каких целей покупает валюту.
+
+15
h220628
h220628
10 октября 2024, 12:53
#
Кажется, касательно тебя вопрос о цели покупки валюты не стоит. Всем все давно известно. Не понятно только, к чему тут твои диванные умозаключения? Как там апЭ адрес, кстати?
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