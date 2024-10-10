В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о:
Падение евро: Что ждет евро? Покупать ли евро сейчас? Прогноз курса валют в Украине (видео)
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- В чем держать деньги в Украине
- Прогноз курса доллара и евро на период с 10 по 16 октября.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2
Только у нас в стране на курс ЕВРО, больше влияют «нововведения» с долларом.
Завтра обьявят, что уже должен быть у Франклина другой пиджак или другой узор на «сетке» с надписью «100 долларов» и народ побежит за «новым пиджаком» или все сольет и купит евро или франк или фунт (кому что больше нравится).
Ну и основной вопрос -кто и для каких целей покупает валюту.