Курс валют на 10 октября: в банках евро потерял 5 копеек

В четверг на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 5 копеек в покупке и продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 4 копейки в покупке и 2 копейки в продаже. Евро в покупке подешевел на 5 копеек, а в продаже — на 10 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,05−41,50 грн. Евро покупают за 45,05 грн., а продают за 45,70 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,36−41,43, евро — 45,50−45,60 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,16−41,20 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,03−45,05 грн/евро.

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