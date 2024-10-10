Ураган «Милтон» может причинить мировой страховой отрасли убытки до $100 млрд

Что известно

Застрахованные убытки от «Милтона» могут составить от $60 млрд до $100 млрд, если ураган обрушится на густонаселенный район города Тампы, сообщили аналитики Morningstar DBRS.

Убытки от грядущего урагана аналитики сопоставляют с ураганом «Катрина», который прошел в 2005 г.