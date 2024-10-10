Ураган «Милтон», который надвигается на штат Флорида в США, может привести к убыткам мировой страховой отрасли в размере до $100 млрд, вызвав резкий рост цен на перестрахование в 2025 г., что повысит акции некоторых страховых компаний, пишет Reuters со ссылкой на аналитиков.
Ураган «Милтон» может причинить мировой страховой отрасли убытки до $100 млрд
Что известно
Застрахованные убытки от «Милтона» могут составить от $60 млрд до $100 млрд, если ураган обрушится на густонаселенный район города Тампы, сообщили аналитики Morningstar DBRS.
Убытки от грядущего урагана аналитики сопоставляют с ураганом «Катрина», который прошел в 2005 г.
Вторые по величине потери были нанесены ураганом «Иан», который обрушился на Флориду в 2022 г. и привел к убыткам в размере $60 млрд.
Напомним
Ураган «Милтон» пятой категории по шкале Саффира-Симпсона обрушится на побережье Мексиканского залива Флориды поздно вечером 9 октября или в ночь на 10 октября. Ожидаются сильный ветер, ливни и наводнения.
Кроме того, есть риск возникновения торнадо. В затронутых районах объявлена эвакуация.
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Источник: Минфин
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