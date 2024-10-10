В прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 2 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 22% больше, чем в сентябре прошлого года, сообщает Укравтопром.
В Украине вырос спрос на гибридные автомобили. Топ-3 гибридов, которые выбирают украинцы
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Доля новых авто в этом количестве составила 60%, против 59% в прошлом.
Топ-5 новых гибридов
- В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов остается Toyota RAV-4 (280 ед.).
- Второй результат у Toyota Yaris Cross (79 ед.).
- Третий по популярности — Nissan Qashqai (56 ед.)
В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у KIA Niro (54 ед.)
Также в лидерской тройке: Ford Fusion US (50 ед.) и Toyota Prius (49 ед.).
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Источник: Минфин
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