В Украине вырос спрос на гибридные автомобили. Топ-3 гибридов, которые выбирают украинцы

В прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 2 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 22% больше, чем в сентябре прошлого года, сообщает Укравтопром.

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Доля новых авто в этом количестве составила 60%, против 59% в прошлом.

Топ-5 новых гибридов

В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов остается Toyota RAV-4 (280 ед.).

Второй результат у Toyota Yaris Cross (79 ед.).

Третий по популярности — Nissan Qashqai (56 ед.)

В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у KIA Niro (54 ед.)

Также в лидерской тройке: Ford Fusion US (50 ед.) и Toyota Prius (49 ед.).