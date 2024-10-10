JPMorgan ожидает рекордных продаж облигаций на развивающихся рынках EMEA

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 октября 2024, 9:52 Читати українською

JPMorgan ожидает рекордных продаж облигаций на развивающихся рынках EMEA

Американский инвестбанк JPMorgan ожидает рекордных продаж облигаций на развивающихся рынках Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) в 2024 году, пишет Bloomberg со ссылкой на руководителя отдела рынков долгового капитала в регионе Стефана Вайлера.

Американский инвестбанк JPMorgan ожидает рекордных продаж облигаций на развивающихся рынках Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) в 2024 году, пишет Bloomberg со ссылкой на руководителя отдела рынков долгового капитала в регионе Стефана Вайлера.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиПрогноз JPMorganПо его прогнозам, объем выпусков как суверенных, так и корпоративных бумаг в твердой валюте превысит предыдущий рекорд 2020 года в $265 млрд.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Прогноз JPMorgan

По его прогнозам, объем выпусков как суверенных, так и корпоративных бумаг в твердой валюте превысит предыдущий рекорд 2020 года в $265 млрд.

С начала года уже продано облигаций на сумму $253 млрд, и к концу года ожидается новый исторический максимум, добавил он.

Основной причиной такого роста является снижение процентных ставок Федеральной резервной системы США впервые за последние четыре года, что делает заимствования на международных рынках более доступными для развивающихся стран. Кроме того, неопределенность вокруг выборов в США и геополитическая нестабильность на Ближнем Востоке подталкивают заемщиков к выпуску облигаций до потенциальных колебаний на рынке, пишет агентство.

Согласно данным, собранным Bloomberg, объем глобального выпуска облигаций правительствами и компаниями в этом году вырос на 59% до $507 млрд, причем из общего объема примерно половина пришлась на регион EMEA.

Агентство отмечает, что россия раньше была одним из крупнейших заемщиков на рынке облигаций развивающихся стран, но с 2022 года не участвует в этих операциях из-за санкций. Однако, отсутствие страны не стало сдерживающим фактором для роста этого рынка и было скомпенсировано активностью других стран — Саудовской Аравии, Польши, Румынии и особенно Турции.

Турция, по данным СМИ, в 2024 году показала впечатляющие результаты, став одной из лидеров по объемам выпуска облигаций. Ее экономика стабилизировалась, что вызвало оптимизм среди инвесторов. В 2023 году продажи облигаций Турции выросли на 144%, а успешные корпоративные эмитенты впервые вышли на международные рынки капитала, указал Bloomberg.

«Средства, которые покинули развивающиеся рынки из-за высоких ставок в США, теперь начинают возвращаться, так как доходность облигаций на развивающихся рынках становится более привлекательной по мере снижения ставок в США», — объясняет Вайлер.

Он добавляет, что ожидаемое дальнейшее снижение процентных ставок будет поддерживать спрос на облигации этих рынков в 2025 году, и отмечает, что у банка очень оптимистичный прогноз на следующий год.

Начните зарабатывать от 10% годового активного и пассивного дохода

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 28 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами