JPMorgan ожидает рекордных продаж облигаций на развивающихся рынках EMEA

Американский инвестбанк JPMorgan ожидает рекордных продаж облигаций на развивающихся рынках Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) в 2024 году, пишет Bloomberg со ссылкой на руководителя отдела рынков долгового капитала в регионе Стефана Вайлера.

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Прогноз JPMorgan

По его прогнозам, объем выпусков как суверенных, так и корпоративных бумаг в твердой валюте превысит предыдущий рекорд 2020 года в $265 млрд.

С начала года уже продано облигаций на сумму $253 млрд, и к концу года ожидается новый исторический максимум, добавил он.

Основной причиной такого роста является снижение процентных ставок Федеральной резервной системы США впервые за последние четыре года, что делает заимствования на международных рынках более доступными для развивающихся стран. Кроме того, неопределенность вокруг выборов в США и геополитическая нестабильность на Ближнем Востоке подталкивают заемщиков к выпуску облигаций до потенциальных колебаний на рынке, пишет агентство.

Согласно данным, собранным Bloomberg, объем глобального выпуска облигаций правительствами и компаниями в этом году вырос на 59% до $507 млрд, причем из общего объема примерно половина пришлась на регион EMEA.

Агентство отмечает, что россия раньше была одним из крупнейших заемщиков на рынке облигаций развивающихся стран, но с 2022 года не участвует в этих операциях из-за санкций. Однако, отсутствие страны не стало сдерживающим фактором для роста этого рынка и было скомпенсировано активностью других стран — Саудовской Аравии, Польши, Румынии и особенно Турции.

Турция, по данным СМИ, в 2024 году показала впечатляющие результаты, став одной из лидеров по объемам выпуска облигаций. Ее экономика стабилизировалась, что вызвало оптимизм среди инвесторов. В 2023 году продажи облигаций Турции выросли на 144%, а успешные корпоративные эмитенты впервые вышли на международные рынки капитала, указал Bloomberg.

«Средства, которые покинули развивающиеся рынки из-за высоких ставок в США, теперь начинают возвращаться, так как доходность облигаций на развивающихся рынках становится более привлекательной по мере снижения ставок в США», — объясняет Вайлер.

Он добавляет, что ожидаемое дальнейшее снижение процентных ставок будет поддерживать спрос на облигации этих рынков в 2025 году, и отмечает, что у банка очень оптимистичный прогноз на следующий год.