За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1080 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 665,2 тысячи военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 9 октября: 1080 российских оккупантов, 1 танк и 49 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 665200 (+1080) человек,
- танков — 8945 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 17765 (+14) ед,
- артиллерийских систем — 19263 (+41) ед,
- РСЗО — 1225 (+2) ед,
- средства ПВО — 976 (+3) ед,
- самолетов — 369(+0) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 16767 (+49),
- крылатые ракеты — 2619 (+1),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 26314 (+74) ед,
- специальная техника — 3386 (+1)
Источник: Минфин
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