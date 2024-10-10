Бронирование от мобилизации может быть приостановлено

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Что известно

The Page опубликовал выписку из протокола правительственного заседания, которое состоялось 8 октября. В нем говорится, что Минобороны хочет провести аудит по бронированию от мобилизации, и с этой идеей согласилось правительство.

Кроме того, правительство поручило Минобороны и Минэкономики до следующего заседания разработать проект решения, предусматривающего остановку до 15 ноября 2024 года действия положений критериев, определяющих, какие предприятия, учреждения или организации являются критически важными. Пока эти критерии не будут действовать, бронирование производиться не будет.

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Также правительство хочет, чтобы проект решения предусматривал аннулирование отсрочек от мобилизации, если будет установлено, что бронирование было необоснованным.

Источник РБК-Украина в Кабмине подтвердил правдивость этой информации. Инициатором этого решения, по словам источника, выступало Минобороны, желающее проверить, кого и по каким основаниям забронировали от мобилизации за время войны.