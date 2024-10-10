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10 октября 2024, 9:10 Читати українською

Бронирование от мобилизации может быть приостановлено

Министерство обороны решило провести аудит забронированных от мобилизации в Украине. Для этого бронирование может быть поставлено на паузу до 15 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Кабмине.

Министерство обороны решило провести аудит забронированных от мобилизации в Украине.
Фото: depositphotos

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Что известно

The Page опубликовал выписку из протокола правительственного заседания, которое состоялось 8 октября. В нем говорится, что Минобороны хочет провести аудит по бронированию от мобилизации, и с этой идеей согласилось правительство.

Кроме того, правительство поручило Минобороны и Минэкономики до следующего заседания разработать проект решения, предусматривающего остановку до 15 ноября 2024 года действия положений критериев, определяющих, какие предприятия, учреждения или организации являются критически важными. Пока эти критерии не будут действовать, бронирование производиться не будет.

Читайте: Экономическое бронирование могут ввести в этом году — Гетманцев

Также правительство хочет, чтобы проект решения предусматривал аннулирование отсрочек от мобилизации, если будет установлено, что бронирование было необоснованным.

Источник РБК-Украина в Кабмине подтвердил правдивость этой информации. Инициатором этого решения, по словам источника, выступало Минобороны, желающее проверить, кого и по каким основаниям забронировали от мобилизации за время войны.

Бронирование от мобилизации в Украине

Как известно, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину проводится мобилизация, но есть определенные категории граждан, которые могут получить отсрочку — так называемую «бронь». Это касается сотрудников ОПК, энергетиков и т. д., а также сотрудников предприятий, которые признаны критически важными.

Читайте: Бронь от войны за деньги: кому предлагают дать отсрочку и сколько придется платить

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

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Benderitto
Benderitto
10 октября 2024, 9:18
#
По факту наразі усі підприємства, які хоч якось по «білому» працюють вже мають бронь.
Навіть торгівельно — розважальні центри, автосалони, СТО
Також, є реально факти, коли на ці підприємства фіктивно працевлаштовують для отримання броні!
Ну ми ж в України живемо, тут вміють пристроїтись
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FogBRD
FogBRD
10 октября 2024, 9:36
#
По факту там некому работать.
аудит это очередной сьем с бизнеса и не более.
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Criptor82
Criptor82
10 октября 2024, 9:42
#
Можете навести факти на підтвердження ваших фактів? Щоб робити такі висновки треба гарно володіти предметом, мати конкретні цифри. Серед тих хто мені відомий є три підприємства які отримали 50% бронювання. Два з них це енергетика (приєднання, ремонт, в т. ч. залучаються структурами Укренерго), і ще одне це компанія яке має 3 АЗС. Серед СТО таких в своєму місті я не знаю. Знаю, що як прийду в Єпіцентр, то там чимало військовозобовязаних каву попивають. При цьому з Водоканалу забрали вже половину працівників, теплосеть те саме, водіїв які здійснюють пасажирські перевезення теж вже мінімум, переважно 50+
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Criptor82
Criptor82
10 октября 2024, 9:52
#
Чому цифра заброньованих подвоїлась в 2024р. теж впринципі не секрет. Тому що мобілізація та мобзакони цього року посилились. Тому ті підприємства та працівники які на це раніше не сильно зважали, почали рухатись. Плюс в цьому році спростилась сама процедура мобілізації. Після визнання підприємства критично важливим, через Дію можна було подати списки військовозобовязаних за певною формою, і в той же день отримати бронювання. В минулому році це займало місяць-два, як кому пощастить. Може і є ті хто отримав критичність без критичності, але сильно сумніваюсь що таких більшість. Да і армії без тилу не буває. За майже три роки мобілізували щонайменше 1,5 млн. де вони, якщо втрати мінімальні?
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potator
potator
10 октября 2024, 10:05
#
Без лоха и жизнь плоха
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