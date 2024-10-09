Немецкое правительство ухудшило прогноз роста ВВП

Правительство Германии пересмотрело свой прогноз по ВВП на этот год и теперь ожидает сокращения экономики на 0,2%, пишет Bloomberg.

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ВВП

Падение ВВП по итогам текущего года вслед за сокращением на 0,3% в прошлом году станет лишь вторым случаем двухлетнего спада с момента воссоединения Западной и Восточной Германии в 1990 году. В апрельском прогнозе предполагался рост экономики на 0,3% в 2024 году.

В следующем году, вероятно, начнется плавное восстановление экономики, которая вырастет на 1,1%, а в 2026 году подъем ускорится до 1,6%, сообщил министр экономики Роберт Хабек в среду.

Он подчеркнул, что необходимо срочно приступить к решению «структурных проблем» Германии. К ним относятся отсутствие энергетической безопасности, чрезмерная бюрократия и нехватка квалифицированных работников, которые, по его словам, вместе с геополитической неопределенностью оказывают давление на экономическую активность.

«В разгар кризиса Германия и Европа оказались зажаты между Китаем и США и должны научиться отстаивать свои интересы», — сказал Хабек.

Техническая рецессия

Экономика страны, возможно, уже находится в состоянии технической рецессии, и в третьем квартале возможно еще одно сокращение после падения производства на 0,1% в период с апреля по июнь.

Слабость крупнейшей страны Евросоюза оказывает давление на всю еврозону: восстановление, наблюдавшееся в начале года в странах валютного блока, сходит на нет.

Правящая коалиция канцлера Олафа Шольца в июле согласовала очередной пакет мер, направленных на стимулирование экономики, включая шаги по увеличению частных и государственных инвестиций, ускорению развития возобновляемых источников энергии и сокращению бюрократических проволочек.