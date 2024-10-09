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9 октября 2024, 19:12 Читати українською

Второй по величине банк Сингапура прекратит транзакции, связанные с россией

Второй по величине кредитор Сингапура Chinese Banking Corp. (OCBC) прекратит обрабатывать какие-либо транзакции с участием россии. Об этом сообщает Bloomberg.

Второй по величине кредитор Сингапура Chinese Banking Corp. (OCBC) прекратит обрабатывать какие-либо транзакции с участием россии.
Фото: wikipedia.org

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OCBC сообщил клиентам, в том числе клиентам частных банков, что ограничения начнут действовать с 1 ноября. Банк указал на операционные трудности в управлении соблюдением нормативных требований.

«Свертывая все транзакции, связанные с россией, шаг OCBC показывает, что банки становятся осторожнее, поскольку война россии с Украиной тянется уже третий год, что влечет за собой дополнительные санкции и проверки», — говорится в сообщении.

Хотя в марте 2022 года правительство Сингапура ввело односторонние целевые санкции против Москвы, направленные против некоторых российских банков, криптотрейдинг, экспорт определенных товаров, многие другие банковские операции и деятельность по управлению капиталом для сторон, не попавших под санкции, продолжаются.

Транзакции, которые OCBC и его подразделение Bank of Singapore перестанут обрабатывать, включают личные денежные переводы с участием контрагентов в россии. Они также охватывают транспортировку товаров, а также поставку или продажу товаров или услуг с участием рф.

Ожидается, что эти ограничения не повлияют на OCBC, поскольку за последние два года банк прекратил открывать новые счета для клиентов, связанных с россией.

OCBC

Oversea-Chinese Banking Corporation, Limited — сингапурская многонациональная корпорация банковских и финансовых услуг со штаб-квартирой в OCBC Center, Сингапур.

OCBC имеет активы более 521,3 млрд сингапурских долларов ($380,5 млрд), что делает его вторым по величине банком в Юго-Восточной Азии по активам.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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