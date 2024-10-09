К закрытию межбанка курс доллара вырос на 3 копейки в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро выросло на 2 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 9 октября: доллар немного подорожал на межбанке
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Открытие 9 октября
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Закрытие 9 октября
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Изменения
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41,13/41,15
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41,16/41,20
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3/5
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45,09/45,10
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45,09/45,12
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0/2
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,05−41,50 грн. Евро покупают за 45,10 грн., а продают за 45,75 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,40−41,45, евро — 45,55−45,70 грн.
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Источник: Минфин
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