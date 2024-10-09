За трудоустройство переселенцев предприниматели получили 224 миллиона компенсации

С начала 2024 г. государство выплатило 224 млн грн компенсаций за трудоустройство 11 300 внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

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Подробности

По словам министра экономики Юлии Свириденко, в текущем году компенсацию от правительства получили более 8 тысяч работодателей.

«Свыше четырех сотен из трудоустроенных — люди с инвалидностью. В целом предпринимателям по программе компенсации перечислено 224 млн грн. Через эту программу мы помогаем внутренне перемещенным лицам быстрее трудоустроиться и адаптироваться на новом месте», — подчеркнула она.

Размер компенсации, которая выплачивается работодателю за трудоустройство ВПЛ, сейчас составляет 8 тысяч гривен.

Как получить средства

Чтобы получить средства, работодатель должен заключить трудовой договор (в том числе по совместительству), гиг-контракт с внутренне перемещенным лицом и подать заявление на получение компенсации через портал «Дия» или в бумажной форме в центре занятости вместе с пакетом необходимых документов.