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9 октября 2024, 15:56 Читати українською

Samsung извинилась перед инвесторами за неутешительные финансовые результаты

Южнокорейская компания Samsung Electronics принесла извинения инвесторам за неутешительные финансовые результаты третьего квартала 2024 года, которые не оправдали прогнозов. Об этом сообщает Bloomberg.

Южнокорейская компания Samsung Electronics принесла извинения инвесторам за неутешительные финансовые результаты третьего квартала 2024 года, которые не оправдали прогнозов.

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Во вторник, 8 октября, компания сообщила о меньшем ожидаемом росте операционной прибыли до 9,1 трлн вон ($6,8 млрд) в третьем квартале 2024 года.

Доход в сумме 79 трлн вон ($58,6 млрд) также не оправдал ожиданий. Полный финансовый отчет со всеми подробностями Samsung опубликует 31 октября.

Отмечается, что операционная прибыль не оправдала ожидания частично из-за единовременных премиальных выплат по результатам деятельности. Кроме того, бизнес компании по изготовлению чипов памяти также показал неутешительные результаты, что отразилось на общем доходе.

Samsung признала, что испытывает проблемы с задержкой поставки ключевого типа микросхем, используемых в процессорах Nvidia для обучения ИИ. В результате другая южнокорейская компания, SK Hynix, захватила лидерство в сфере высокоскоростной памяти.

Помимо отставания от SK Hynix в производстве HBM (высокоскоростной памяти) Samsung также показала незначительный прогресс по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. в области аутсорсингового производства специализированных чипов.

Компания предупредила о «корректировке запасов», а также о растущей конкуренции со стороны китайского производителя чипов памяти, использующей устаревшие и менее передовые технологии.

Падение акций

Акции Samsung во вторник, 8 октября, упали на 1,8%, приближаясь к самому низкому уровню с марта 2023 года. Общее падение их стоимости в текущем году превысило 20%.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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