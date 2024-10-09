Рада поддержала в первом чтении перезагрузку системы проверок бизнеса

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 октября 2024, 15:13 Читати українською

Рада поддержала в первом чтении перезагрузку системы проверок бизнеса

Во вторник, 8 октября, Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект № 5837, перезагружающий систему проверок бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Во вторник, 8 октября, Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект № 5837, перезагружающий систему проверок бизнеса.
Фото: armyinform.com.ua

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Цель документа — создать благоприятную среду для ведения бизнеса, развития малого и среднего предпринимательства.

«Мы стремимся перезагрузить систему проверок, переориентировать господствующий сегодня карательно-репрессивный подход к надзору и контролю на превентивный и риск-ориентированный», — отметил первый заместитель Министра экономики Украины Алексей Соболев.

По его словам, одна из ключевых целей — ввести сбалансированную, прозрачную систему, которая гарантировала дальнейшее формирование благоприятного бизнес-климата и среды для развития бизнеса. Но одновременно защищала бы интересы государства и людей.

Что предполагает законопроект

  • Добровольное страхование гражданской ответственности за работу предпринимателей. Для застрахованных предпринимателей со средней и незначительной степенью риска уменьшится количество плановых проверок;
  • Аудит деятельности предпринимателей как предупредительная мера. Предприниматели могут привлекать к такому аудиту специалистов органа контроля или независимой организации. Выявленные правонарушения можно будет исправить, при этом штрафные санкции в отношении бизнеса не будут применяться. Положительное заключение аудита позволит уменьшить количество плановых проверок в полтора раза: период между проверками увеличится для высокой степени риска с 1 до 1,5 лет, средней — с 3 до 4,5 лет, незначительной — с 5 до 7,5 лет.
  • Создает в органах контроля институт общественных советов по вопросам государственного контроля с участием представителей бизнеса. Привлечение общественности к рассмотрению жалоб предпринимателей повысит объективность и публичность такого рассмотрения, снизит нагрузку на суды путем досудебного рассмотрения жалоб.
  • Расширяет и усовершенствует функционал Инспекционного портала. Например, меры контроля и обмена документами будут осуществляться в электронной форме. Вводится е-кабинет для предпринимателей с возможностью подачи жалобы и отказа от комплексной проверки через е-систему и т. д. Автоматизация действий дозволит экономить время и ресурсы бизнесменов и государственных органов.
  • Вводит ответственность руководителя органа по контролю за несоблюдение подчиненными процедурных требований и дисциплинарную ответственность должностных лиц органа по контролю, если суд подтвердит незаконность решения этого органа по контролю.

«В то же время документ усиливает защиту прав граждан и стимулирует бизнес быть ответственным благодаря ликвидации неблагополучных схем ухода от законных проверок», — говорится в сообщении.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 15 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами