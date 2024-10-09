Рада поддержала в первом чтении перезагрузку системы проверок бизнеса

Во вторник, 8 октября, Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект № 5837 , перезагружающий систему проверок бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Цель документа — создать благоприятную среду для ведения бизнеса, развития малого и среднего предпринимательства.

«Мы стремимся перезагрузить систему проверок, переориентировать господствующий сегодня карательно-репрессивный подход к надзору и контролю на превентивный и риск-ориентированный», — отметил первый заместитель Министра экономики Украины Алексей Соболев.

По его словам, одна из ключевых целей — ввести сбалансированную, прозрачную систему, которая гарантировала дальнейшее формирование благоприятного бизнес-климата и среды для развития бизнеса. Но одновременно защищала бы интересы государства и людей.

Что предполагает законопроект

Добровольное страхование гражданской ответственности за работу предпринимателей. Для застрахованных предпринимателей со средней и незначительной степенью риска уменьшится количество плановых проверок;

Аудит деятельности предпринимателей как предупредительная мера. Предприниматели могут привлекать к такому аудиту специалистов органа контроля или независимой организации. Выявленные правонарушения можно будет исправить, при этом штрафные санкции в отношении бизнеса не будут применяться. Положительное заключение аудита позволит уменьшить количество плановых проверок в полтора раза: период между проверками увеличится для высокой степени риска с 1 до 1,5 лет, средней — с 3 до 4,5 лет, незначительной — с 5 до 7,5 лет.

Создает в органах контроля институт общественных советов по вопросам государственного контроля с участием представителей бизнеса. Привлечение общественности к рассмотрению жалоб предпринимателей повысит объективность и публичность такого рассмотрения, снизит нагрузку на суды путем досудебного рассмотрения жалоб.

Расширяет и усовершенствует функционал Инспекционного портала. Например, меры контроля и обмена документами будут осуществляться в электронной форме. Вводится е-кабинет для предпринимателей с возможностью подачи жалобы и отказа от комплексной проверки через е-систему и т. д. Автоматизация действий дозволит экономить время и ресурсы бизнесменов и государственных органов.

Автоматизация действий дозволит экономить время и ресурсы бизнесменов и государственных органов. Вводит ответственность руководителя органа по контролю за несоблюдение подчиненными процедурных требований и дисциплинарную ответственность должностных лиц органа по контролю, если суд подтвердит незаконность решения этого органа по контролю.

«В то же время документ усиливает защиту прав граждан и стимулирует бизнес быть ответственным благодаря ликвидации неблагополучных схем ухода от законных проверок», — говорится в сообщении.