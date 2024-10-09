Цены на нефть стабилизировались из-за увеличения спроса

Цены на нефть стабилизировались на торгах в Азии в среду, 9 октября, поскольку трейдеры сравнивали развитие конфликта на Ближнем Востоке с сохранением ожиданий спроса. Об этом пишет enkorr со ссылкой на Reuters.

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Цены

Фьючерсы на нефть Brent выросли на 22 цента, или 0,3%, до $77,4 за баррель. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate в США подорожали на 14 центов — до $73,71 за баррель.

Цены упали более чем на 4% на предыдущей сессии из-за возможного прекращения огня между «Хезболлой» и Израилем, но рынки остаются осторожными по поводу потенциальной атаки Израиля на нефтяную инфраструктуру Ирана.

«Повседневная дилемма „заголовков Ближнего Востока“, движущихся как маятник между „переговорами о прекращении огня“ и „дальнейшей эскалацией атак“, отвлекает инвесторов от реальности», — отметила старший рыночный аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

Распродажа во вторник произошла после подъема, который начался после того, как Иран совершил ракетный обстрел Израиля 1 октября, завершившийся ростом цен на 8% за неделю в пятницу, самым большим за последний год.

Спрос

Что касается спроса, то запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли почти на 11 млн баррелей, что гораздо больше, чем ожидали аналитики, опрошенные Reuters, согласно рыночным источникам со ссылкой на данные Американского института нефти во вторник. Однако запасы топлива сократились.

Слабый спрос продолжал поддерживать фундаментальный прогноз. EIA США во вторник ухудшила свой прогноз роста мирового спроса на нефть на 2024 год на 20 тыс. баррелей в день — до 103,1 млн б/д из-за слабого промышленного производства и роста производства в США и Китае.