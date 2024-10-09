Курс валют на 9 октября: в банках доллар потерял 10 копеек

В среду на наличном рынке курс доллара снизился на 10 копеек в покупке и не изменился в продаже. Евро подешевел на 6 копеек в покупке и не изменился в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 1 копейку в покупке и продаже. Евро в покупке подешевел на 5 копеек, а в продаже не изменился.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,05−41,50 грн. Евро покупают за 45,10 грн, а продают за 45,75 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,39−41,45, евро — 45,60−45,75 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,13−41,15 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,09−45,10 грн/евро.

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