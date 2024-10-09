За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 150 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 664 120 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 8 октября: 1150 российских оккупантов, 4 танка и 31 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 664120 (+1150) человек,
- танков — 8944 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 17751 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 19222 (+19) ед,
- РСЗО — 1223 (+0) ед,
- средства ПВО — 973 (+0) ед,
- самолетов — 368 (+0) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 16718 (+31),
- крылатые ракеты — 2618 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 26240 (+55) ед,
- специальная техника — 3385 (+12)
Источник: Минфин
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