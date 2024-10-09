Грузия потеряла более 120 млн евро помощи ЕС из-за антидемократического разворота

Европейский Союз заморозил для Грузии помощь на общую сумму 121,3 миллиона евро в связи с откатом от демократии. Об этом свидетельствуют опубликованные данные генерального директората Еврокомиссии по политике соседства и переговорам о расширении, пишет «Европейская правда».

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

Согласно опубликованным данным, ЕС остановил выделение Грузии 12 миллионов евро с 2022 года, 72 миллионов евро с 2023 года и 37,3 миллиона евро с 2024-го (суммы с разных лет, поскольку выделение происходит не в тот же год, когда было принято решение).

Эти средства были приостановлены «в ответ на откат демократических стандартов», в частности, после принятия закона «О прозрачности иностранного влияния», направленного против гражданского общества и СМИ Грузии, говорится в сообщении.

Напомним

Лидеры ЕС ранее заявили, что принятие закона об «иноагентах» фактически приостанавливает процесс евроинтеграции Грузии.