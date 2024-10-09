Владелец Vodafone Украина стал единственным участником аукциона по приватизации ОГХК

NEQSOL Holding, международная группа компаний, ведущая бизнес в 11 странах и владеющая в Украине вторым по величине мобильным оператором «ВФ Украина» (ТМ «Vodafone Украина»), подала заявку на участие в приватизационном конкурсе по продаже 100% акций АО «Об' соединенная горно-химическая компания». Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

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Подконтрольное NEQSOL Holding ООО «Цемин Украина» стало единственным претендентом на покупку ОГХК на назначенном на 9 октября аукционе: при начальной цене 3 млрд 899,358 млн грн оно предложило 3 млрд 938 млн 351,581 тыс. грн.

«NEQSOL Holding сделал этот шаг как потенциальный стратегический инвестор, который в случае признания победителем планирует вместе с выполнением всех приватизационных обязательств, охватывающих социальные, экологические и технические аспекты, реализовать планы по модернизации, разработку новых продуктов с использованием глубокой переработки сырья и расширение на глобальных рынках», — прокомментировал заявку региональный директор Владимир Лавренчук.

В холдинге уточнили, что в настоящее время он ожидает завершения процесса приватизации и оглашения его официальных результатов в соответствии с действующими процедурами.

Напомним

До войны «Цемин Украина» из группы NEQSOL Holding сообщило о намерении приобрести 100%-ный пакет акций ЧАО «Ивано-Франковскцемент» и даже получило разрешение Антимонопольного комитета на покупку, однако из-за войны отказалось от соглашения.

Компания «Цемин Украина» принадлежит азербайджанскому бизнесмену Насибу Хасанову.

ОГКХ — один из крупнейших в мире производителей титанового сырья, который имеет 4% мирового рынка и входит в первую десятку в мире по объемам производства. Является лидером по выпуску ильменитового, рутилового и цирконового концентратов в Украине и Европе.