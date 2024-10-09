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9 октября 2024, 11:33 Читати українською

россия увеличила морские поставки нефти до максимума с июля — Bloomberg

Морские поставки нефти из россии достигли самого высокого уровня за три месяца, подсчитал Bloomberg.

Морские поставки нефти из россии достигли самого высокого уровня за три месяца, подсчитал Bloomberg.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиСредний за последние четыре недели показатель отгрузок вырос примерно на 60 тыс.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Средний за последние четыре недели показатель отгрузок вырос примерно на 60 тыс. баррелей в день — до 3,32 млн баррелей в день (с учетом недели, закончившейся 6 октября). Это максимум с июля — тогда данный показатель составил 3,3 млн баррелей в сутки.

Недельный показатель (по итогам недели с 30 сентября до 6 октября) упал примерно на 370 тыс. баррелей по сравнению с предыдущей неделей — до 3,37 млн баррелей в сутки.

В течение большей части сентября на фоне плановых технических работ на нефтеперерабатывающих заводах в россии объемы переработки нефти сократились до самого низкого уровня с июня. Пониженные объемы переработки нефти сохранялись и в первые дни октября.

По данным, собранным Bloomberg, за неделю в общей сложности 31 танкер загрузил 23,58 млн баррелей российской нефти. На предыдущей неделе показатель составил 26,17 млн баррелей, которые были загружены на 35 судов.

Основные поставки нефти из россии морем приходятся на клиентов в Азии, включая те, у которых не указан конечный пункт назначения. Главными покупателями российской нефти, перевозимой в танкерах, стали Индия и Китай. Объемы на судах, следовавших в Индию, в среднем оцениваются в 1,49 млн баррелей в день по сравнению с 1,53 млн баррелей в день неделей ранее.

Около 1,31 млн баррелей нефти в день загружалось на танкеры, направлявшиеся в Китай. Морской импорт этой страны увеличился примерно на 800 тыс. баррелей нефти в день.

Bloomberg пишет, что данные по поставкам в Китай и Индию, вероятно, будут пересмотрены по мере того, как станут известны порты выгрузки для судов, которые в настоящее время не указывают конечные пункты назначения.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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