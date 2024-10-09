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9 октября 2024, 10:47 Читати українською

За три года земельные аукционы Прозорро.Продажи принесли государству почти 3,9 млрд грн

Украина получила почти 3,9 млрд грн от реализации земли на онлайн-аукционах Prozorro. Продажи за три года. Об этом сообщает АО «Прозорро.Продажи» .

Украина получила почти 3,9 млрд грн от реализации земли на онлайн-аукционах Prozorro.
Фото:depositphotos

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Пополнение госказны

«С октября 2021 года организаторы земельных онлайн-аукционов привлекли почти 3,9 млрд грн в государственной электронной системе Прозорро.Продажи. Всего за три года прошло почти 16,4 тыс. торгов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что со времени запуска земельных аукционов на Прозорро. Продажи было реализовано более 98,9 тыс. га земель. Из них более 89,2 тыс. га сдали в аренду, и по итогам торгов бюджеты разных уровней ежегодно будут пополняться почти на 1,1 млрд грн.

Еще почти 9,7 тыс. га продано на общую сумму 2,8 млрд грн.

Читайте: В Украине провели первый аукцион по аренде госземли

«За все время реформы земельные торги в системе объявили около 2 тыс. организаторов. За коммунальные, государственные, частные (в том числе арестованные) участки уже соревновались 19 тыс. участников. В среднем на земельных онлайн-аукционах конкурируют почти три участника на торги, и по итогам аукционов стоимость аренды или продажи участка в среднем растет почти в 1,8 раза», — сообщил СЕО компании «Прозорро.Продажи» Сергей Бут.

Где больше всего сдали в аренду земельные участки

Больше всего участков сельскохозяйственного назначения за три года сдали в аренду в Одесской области, там произошло почти 1,5 тыс. завершенных торгов.

На втором и третьем местах Львовщина и Черкасщина — соответственно, 831 и 784 реализованы сельхозучастки.

Самые высокие цены на сельхозземли зафиксированы в Винницкой области — в среднем более 16,3 тыс. грн/га.

Больше всего дохода по аренде сельскохозяйственных земель получили в Одесской области — 101 млн грн в год.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в мае 2024 года Фонд государственного имущества Украины презентовал «Земельный банк «. Это новый проект Фонда, призванный ввести эффективное использование государственных сельскохозяйственных земель и поддержать агропроизводителей в сложное военное время.

17 сентября 2024 Фонд госимущества Украины презентовал проект «Земельный банк», который трансформирует рынок государственных сельхозземель. Также на мероприятии была презентована интерактивная карта земельных участков, которая с сегодняшнего дня доступна на сайте landbank.spfu.gov.ua.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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