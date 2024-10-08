К закрытию межбанка курс доллара упал на 1 копейку в продаже. Евро упало на 2 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 8 октября: евро немного подешевело на межбанке
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Открытие 8 октября
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Закрытие 8 октября
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Изменения
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41,13/41,16
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41,13/41,15
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0 / 1
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45,18/45,20
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45,16/45,17
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2/3
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,50 грн. Евро покупают за 45,16 грн., а продают за 45,75 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,40−41,46, евро — 45,65−45,75 грн.
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Источник: Минфин
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