Литовская компания выделила 4 миллиона евро на укрепление энергетики Украины

Литовская государственная группа энергетических компаний Ignitis Grupė предоставила Украине финансовую помощь в размере 4 млн. евро на покупку оборудования для 120 мегаватт генерирующих мощностей. Об этом сообщает LRT.

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В понедельник компания подписала соглашение с Европейским энергетическим сообществом Energy Community и направит средства в координированный организацией фонд для восстановления энергетической инфраструктуры Украины Ukraine Energy Support Fund.

По данным группы компаний, оборудование, приобретенное за счет средств фонда, обеспечит электроэнергией около 420 000 украинских домохозяйств.

Ignitis Grupė из соображений конфиденциальности не раскрывает, какие объекты и оборудование получат поддержку.