Китайский юань показал худший день за более чем год после недельного перерыва на рынках Поднебесной, потянув за собой остальные азиатские валюты, пишет Bloomberg.

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Падение

Во вторник пара USD/CNY упала на 0,9% по отношению к доллару США, показав самое масштабное дневное падение с июня 2023 года и подкосив настроения по AUD/USD и USD/KRW.

Ослабление юаня отчасти было вызвано возвращением инвесторов с празднования «Золотой недели» в Китае. За время перерыва оффшорный юань потерял более 1% своей стоимости.

Причины

Повсеместное снижение курсов валют показывает, как меняющиеся ожидания в отношении двух крупнейших экономик мира оказывают давление на глобальный валютный рынок. На прошлой неделе трейдеры снизили свои прогнозы относительно снижения процентных ставок в США после сильного отчета по занятости.

А сегодня брифинг высшего органа экономического планирования Китая подорвал надежды на масштабные фискальные стимулы и отразился на ценах целого ряда активов.

«Надежды были высоки, но результаты оказались разочаровывающими», — сказал Кристофер Вонг, валютный стратег Oversea-Chinese Banking Corp. «Отсутствие последующих действий подрывает настроения и чувствительные к юаню валюты, включая австралийский доллар, южнокорейскую вону и малазийский ринггит».

Снижение оптимизма

Падение курсов валют свело на нет недавний всплеск оптимизма. В сентябре, после того как Пекин объявил о ряде стимулирующих мер, включая снижение процентных ставок и поддержку рынка недвижимости, индекс азиатских валют подскочил почти на 5% с минимума этого года до самого высокого уровня с середины 2023 года.

Но во вторник, когда материковый Китай вернулся с недельного перерыва, инвесторов ждало разочарование. На долгожданном пресс-брифинге Национальная комиссия по развитию и реформам Китая заявила, что экономические цели страны в этом году могут быть достигнуты, но без новых мер стимулирования. Это разочаровало инвесторов, которые надеялись, что правительство объявит о фискальной поддержке во время пресс-брифинга.