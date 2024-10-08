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8 октября 2024, 18:25 Читати українською

Юань показал худший день за более чем год

Китайский юань показал худший день за более чем год после недельного перерыва на рынках Поднебесной, потянув за собой остальные азиатские валюты, пишет Bloomberg.

Китайский юань показал худший день за более чем год после недельного перерыва на рынках Поднебесной, потянув за собой остальные азиатские валюты, пишет Bloomberg.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПадениеВо вторник пара USD/CNY упала на 0,9% по отношению к доллару США, показав самое масштабное дневное падение с июня 2023 года и подкосив настроения по AUD/USD и USD/KRW.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Падение

Во вторник пара USD/CNY упала на 0,9% по отношению к доллару США, показав самое масштабное дневное падение с июня 2023 года и подкосив настроения по AUD/USD и USD/KRW.

Ослабление юаня отчасти было вызвано возвращением инвесторов с празднования «Золотой недели» в Китае. За время перерыва оффшорный юань потерял более 1% своей стоимости.

Причины

Повсеместное снижение курсов валют показывает, как меняющиеся ожидания в отношении двух крупнейших экономик мира оказывают давление на глобальный валютный рынок. На прошлой неделе трейдеры снизили свои прогнозы относительно снижения процентных ставок в США после сильного отчета по занятости.

А сегодня брифинг высшего органа экономического планирования Китая подорвал надежды на масштабные фискальные стимулы и отразился на ценах целого ряда активов.

«Надежды были высоки, но результаты оказались разочаровывающими», — сказал Кристофер Вонг, валютный стратег Oversea-Chinese Banking Corp. «Отсутствие последующих действий подрывает настроения и чувствительные к юаню валюты, включая австралийский доллар, южнокорейскую вону и малазийский ринггит».

Снижение оптимизма

Падение курсов валют свело на нет недавний всплеск оптимизма. В сентябре, после того как Пекин объявил о ряде стимулирующих мер, включая снижение процентных ставок и поддержку рынка недвижимости, индекс азиатских валют подскочил почти на 5% с минимума этого года до самого высокого уровня с середины 2023 года.

Но во вторник, когда материковый Китай вернулся с недельного перерыва, инвесторов ждало разочарование. На долгожданном пресс-брифинге Национальная комиссия по развитию и реформам Китая заявила, что экономические цели страны в этом году могут быть достигнуты, но без новых мер стимулирования. Это разочаровало инвесторов, которые надеялись, что правительство объявит о фискальной поддержке во время пресс-брифинга.

Источник: Минфин
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