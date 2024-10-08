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8 октября 2024, 15:12 Читати українською

Криптовалютный рынок в сентябре: рост капитализации и вызовы безопасности

В сентябре 2024 года общая капитализация рынка криптовалют выросла на 8%, что было обусловлено благоприятными глобальными экономическими событиями. Об этом говорится в ежемесячном отчете Binance Research.

В сентябре 2024 года общая капитализация рынка криптовалют выросла на 8%, что было обусловлено благоприятными глобальными экономическими событиями.
Фото: pixabay.com

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В частности, решение Федеральной резервной системы США снизить ставку федеральных фондов и положительные показатели рынка труда привели к оптимистическим настроениям.

Одновременно Народный банк Китая снизил процентные ставки и ввел 1 триллион юаней в банковскую систему, чтобы смягчить дефляционные риски.

Источник: CoinMarketCap, по состоянию на 30 сентября 2024 года

Эти макроэкономические факторы привели к росту как фондовых рынков, так и рынка криптовалют. Однако развитие рынка в ближайшей перспективе остается зависимым от экономических отчетов и политики центральных банков.

Wrapped Bitcoin (wBTC) сохраняет сильные позиции, достигнув рекордного количества транзакций. Доля wBTC на рынке составляет более 65%.

Источник: CoinMarketCap, по состоянию на 30 сентября 2024 года

Это происходит на фоне споров о новой модели хранения активов wBTC, предусматривающей охват нескольких юрисдикций и многосторонний подход, а также растущую конкуренцию на рынке, где теперь работает более 20 игроков.

Эмиссия ETH в сентябре достигла 0,74% в год — это самый высокий показатель за последние два года, отдаляющий Ethereum от статуса Ultrasound Money. Этот рост эмиссии был вызван уменьшением активности сети из-за рыночных условий и усиления конкуренции со стороны второго уровня решений (Layer 2).

Источник: DeFiLlama, по состоянию на 30 сентября 2024 года

Низшие комиссии по транзакции и сокращению количества сожженных токенов не позволили ETH оставаться дефляционным активом, что привело к положительным изменениям в ежедневном предложении токенов.

Общая стоимость реальных активов (RWAs) на блокчейне достигла рекордного уровня — более $12 млрд, из которых $9,1 млрд приходится на частный кредит. Этот рост главным образом связан с деятельностью финтех-компании Figure.

Источник: Binance Research, по состоянию на 30 сентября 2024 года

Токенизированные казначейские облигации также подверглись стремительному росту в 2024 году, увеличившись с $769 млн в начале года до свыше $2,2 млрд в сентябре.

Этот рост, вероятно, был вызван тем, что процентные ставки в США были на самом высоком уровне за последние 23 года (до недавнего снижения).

Безопасность

Одной из главных проблем, с которой сталкивается криптовалютный рынок, остается безопасность. Общие потери от хакерских атак на криптовалюты за этот год составляют $1,3 млрд, что отражает дальнейшее снижение с 2021 года, поскольку отрасль внедряет более сильные протоколы безопасности.

Хотя самые большие атаки в этом году были направлены на централизованные биржи, такие как DMM Bitcoin и WazirX, потерявшие $305 млн и $235 млн соответственно, индустрия активно работает над улучшением мер безопасности для защиты активов пользователей.

Источник: Binance Research, по состоянию на 30 сентября 2024 года

Инвесторам рекомендуется внимательно следить за безопасностью своих активов и внедрять передовые практики хранения, особенно при росте активности на рынке.

Криптовалютный рынок продолжает отражать глобальные макроэкономические тенденции, в частности, снижение ставок центральными банками, что положительно влияет на рост капитализации рынка.

Однако, несмотря на этот рост, инвесторы должны быть осведомлены о рисках, включая вызовы, связанные с безопасностью и изменением эмиссии Ethereum. Дальнейшее развитие рынка будет в значительной степени зависеть от будущих экономических решений и усилий отрасли по повышению безопасности.

Курс Bitcoin, Ethereum, Litecoin и других криптовалют

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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