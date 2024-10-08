Суд одобрил план реорганизации обанкротившейся криптобиржи FTX

Обанкротившаяся криптобиржа FTX объявила о том, что получила одобрение от суда по делу о банкротстве относительно плана реорганизации активов компании. Согласно плану, 98% пострадавших пользователей получат компенсацию в размере около 119% своих вкладов .

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Биржа представила согласованный с кредиторами план в мае 2024 года. Однако, как позже заявил один из тех пользователей, чьи активы были заблокированы на платформе, он предусматривает погашение претензий в фиате (доллары, евро) по курсу на момент подачи заявления о банкротстве.

В прессрелизе руководство площадки никак не прокомментировало это. В то же время в заявлении отмечается, что «при условии соблюдения всех требований» выплаты начнутся через 60 дней после вступления плана в силу.

Компания прогнозирует, что общая сумма компенсаций составит от $14,7 млрд до $16,5 млрд, включая активы под контролем Минюста США. Ранее появилась информация, что $230 млн. этих средств поступят привилегированным инвесторам.