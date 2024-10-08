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8 октября 2024, 11:53 Читати українською

Спрос на электромобили незначительно упал: что выбирали украинцы в сентябре

В сентябре украинский автопарк пополнили 4289 автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к сентябрю прошлого года спрос на электромобили уменьшился на 0,2%. Впрочем, доля новых машин в регистрациях BEV составила 21%, против 18% в прошлом году, сообщает Укравтопром.

В сентябре украинский автопарк пополнили 4289 автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV).
Фото: depositphotos

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Топ-5 электромобилей сентября

Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 4157 шт. (новых — 870 шт., б/у — 3287 шт.). Среди 132 коммерческих электромобилей новыми были только 13 автомобилей.

Топ-5 новых электромобилей:

  • Zeekr 001 — 109 ед.;

  • VW iD.4 — 103 ед.;

  • Honda M-NV — 102 ед.;

  • BYD Song Plus — 91 ед.;

  • Nissa Ariya — 74 ед.

Топ-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

  • Nissan Leaf — 440 ед.;

  • Tesla Model 3 — 325 ед.;

  • Tesla Model Y — 310 ед.;

  • VW e-Golf — 196 ед.;

  • Hyundai Kona — 179 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 39,9 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80 б/у.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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