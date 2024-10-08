В сентябре украинский автопарк пополнили 4289 автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к сентябрю прошлого года спрос на электромобили уменьшился на 0,2%. Впрочем, доля новых машин в регистрациях BEV составила 21%, против 18% в прошлом году, сообщает Укравтопром.
Спрос на электромобили незначительно упал: что выбирали украинцы в сентябре
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Топ-5 электромобилей сентября
Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 4157 шт. (новых — 870 шт., б/у — 3287 шт.). Среди 132 коммерческих электромобилей новыми были только 13 автомобилей.
Топ-5 новых электромобилей:
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Zeekr 001 — 109 ед.;
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VW iD.4 — 103 ед.;
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Honda M-NV — 102 ед.;
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BYD Song Plus — 91 ед.;
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Nissa Ariya — 74 ед.
Топ-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:
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Nissan Leaf — 440 ед.;
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Tesla Model 3 — 325 ед.;
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Tesla Model Y — 310 ед.;
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VW e-Golf — 196 ед.;
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Hyundai Kona — 179 ед.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 39,9 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80 б/у.
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Источник: Минфин
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