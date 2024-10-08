Спрос на электромобили незначительно упал: что выбирали украинцы в сентябре

В сентябре украинский автопарк пополнили 4289 автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к сентябрю прошлого года спрос на электромобили уменьшился на 0,2%. Впрочем, доля новых машин в регистрациях BEV составила 21%, против 18% в прошлом году, сообщает Укравтопром.