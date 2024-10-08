За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 340 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 662 970 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 7 октября: 1340 российских оккупантов, 7 танков и 43 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 662970 (+1340) человек,
- танков — 8940 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 17740 (+30) ед,
- артиллерийских систем — 19203 (+47) ед,
- РСЗО — 1223 (+0) ед,
- средства ПВО — 973 (+1) ед,
- самолетов — 368 (+0) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 16686 (+43),
- крылатые ракеты — 2618 (+3),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 26185 (+83) ед,
- специальная техника — 3373 (+9)
Источник: Минфин
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