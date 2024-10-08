«єОселя»: С начала года украинцы получили кредиты на 11,9 млрд грн

С начала 2024 года по программе доступных кредитов «єОселя» украинцы получили 6 973 кредита на приобретение жилья на 11,9 млрд грн. Об этом сообщил заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Сколько приобрели жилье

Треть кредитов с начала года выдана на приобретение жилья на вторичном рынке — 4924, у застройщика приобретено 1564 объекта недвижимости, из них 485 — на этапе строительства.

«За все время 13298 семей получили кредиты на сумму более 21,3 млрд грн. Программа „єОселя“ постоянно развивается — недавно Правительство внесло изменения в требования по жилью, которое можно приобрести по программе доступной ипотеки. Теперь программа нацелена на первичный рынок для стимулирования развития строительной отрасли. Правительство обновляет условия программы для того, чтобы все украинцы, не имеющие собственного жилья или желающие улучшить условия проживания, могли получить доступный кредит на выгодных условиях. А активное развитие строительной отрасли будет способствовать укреплению нашей экономики», — отметил Телюпа.

Подробнее об обновленных условиях программы есть поселок — по ссылке.

Читайте: Правительство изменило условия «єОселя» в пользу застройщиков

За прошлую неделю украинцы получили 177 кредитов на 303 млн грн. Среди них кредиты под 3% получили:

81 военнослужащий и правоохранитель

12 педагогов

18 медиков

4 ученых

Кредиты под 7% получили:

50 украинцев без собственного жилья

4 ВПО

8 ветеранов

Где выдано больше кредитов

Больше кредитов выдано в Киевской области — 55, в Киеве — 42, Львовской области — 10, Ивано-Франковской и Одесской областях — по 8.

Напомним

Программа «єОселя» является одной из составляющих политики «Сделано в Украине», направленной на стимулирование спроса на украинские продукты и одновременно на создание благоприятных условий для развития производства. Программа стартовала в октябре 2022 года

Банками-партнерами «єОсели» являются Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, МТБ Банк, Таскомбанк и BISBANK.