Акции саудовского производителя парфюмерии Al Majed for Oud выросли на 30% после IPO

Акции Al Majed for Oud, производителя парфюмерии из Саудовской Аравии, выросли на 30% в ходе дебютных торгов в Эр-Рияде, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные.

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Детали

Акции в ходе торгов 7 октября подорожали до 122,2 рияла ($32,53), в то время как цена IPO Al Majed for Oud составила 94 рияла ($25). В ходе первичного размещения Al Majed for Oud привлекла $188 млн, предложив инвесторам 7,5 млн акций — 30%. При этом спрос инвесторов на участие в IPO превысил предложение в 156,5 раз, отмечает Bloomberg.

Сеть магазинов Al Majed for Oud насчитывает около 300 точек в Саудовской Аравии и в других странах Персидского залива.

Компания специализируется на создании и продаже традиционного восточного парфюма на основе уда. Его получают из смолы дерева аквилария, которое растет в Юго-Восточной Азии. Эту смолу способны вырабатывать лишь некоторые деревья, которые заражены грибком Phaeoacremonium parasiticum. Из-за этого уд считается одним из самых редких природных ресурсов в мире.

Спрос инвесторов на фондовом рынке Ближнего Востока остается высоким, пишет Bloomberg.

За последние месяцы на этом рынке о размещениях объявили ряд компаний. В Омане государственная энергокомпания OQ SAOC решила вывести на биржу свое подразделение по разведке и добыче ресурсов и привлечь около $2 млрд.

В Саудовской Аравии производитель муки Arabian Mills for Food Products привлек в ходе IPO порядка $271 млн. В Дубае сервис доставки еды Delivery Hero планирует разместить акции своего ближневосточного подразделения Talabat в четвертом квартале.