Акции саудовского производителя парфюмерии Al Majed for Oud выросли на 30% после IPO

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 октября 2024, 11:10 Читати українською

Акции саудовского производителя парфюмерии Al Majed for Oud выросли на 30% после IPO

Акции Al Majed for Oud, производителя парфюмерии из Саудовской Аравии, выросли на 30% в ходе дебютных торгов в Эр-Рияде, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные.

Акции Al Majed for Oud, производителя парфюмерии из Саудовской Аравии, выросли на 30% в ходе дебютных торгов в Эр-Рияде, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиДеталиАкции в ходе торгов 7 октября подорожали до 122,2 рияла ($32,53), в то время как цена IPO Al Majed for Oud составила 94 рияла ($25).
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

Акции в ходе торгов 7 октября подорожали до 122,2 рияла ($32,53), в то время как цена IPO Al Majed for Oud составила 94 рияла ($25). В ходе первичного размещения Al Majed for Oud привлекла $188 млн, предложив инвесторам 7,5 млн акций — 30%. При этом спрос инвесторов на участие в IPO превысил предложение в 156,5 раз, отмечает Bloomberg.

Сеть магазинов Al Majed for Oud насчитывает около 300 точек в Саудовской Аравии и в других странах Персидского залива.

Компания специализируется на создании и продаже традиционного восточного парфюма на основе уда. Его получают из смолы дерева аквилария, которое растет в Юго-Восточной Азии. Эту смолу способны вырабатывать лишь некоторые деревья, которые заражены грибком Phaeoacremonium parasiticum. Из-за этого уд считается одним из самых редких природных ресурсов в мире.

Спрос инвесторов на фондовом рынке Ближнего Востока остается высоким, пишет Bloomberg.

За последние месяцы на этом рынке о размещениях объявили ряд компаний. В Омане государственная энергокомпания OQ SAOC решила вывести на биржу свое подразделение по разведке и добыче ресурсов и привлечь около $2 млрд.

В Саудовской Аравии производитель муки Arabian Mills for Food Products привлек в ходе IPO порядка $271 млн. В Дубае сервис доставки еды Delivery Hero планирует разместить акции своего ближневосточного подразделения Talabat в четвертом квартале.

Начните зарабатывать от 10% годового активного и пассивного дохода

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами