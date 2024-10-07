Марк Цукерберг поднялся на вторую позицию в рейтинге миллиардеров

Марк Цукерберг опередил Джеффа Безоса и Бернара Арно и поднялся на вторую позицию в рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaire Index с личным состоянием в $211 млрд. Об этом пишет CNN.

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С начала 2024 года состояние Цукерберга выросло на $78,1 млрд, за последние 12 месяцев — на $82,6 млрд.

Это произошло благодаря акциям Meta, подорожавшим на 72% с начала года до рекордных $595.

Meta управляет популярными социальными сетями Facebook, Instagram и Threads, а также приложением для обмена мгновенными сообщениями WhatsApp.

Самым богатым человеком является Илон Маск. Его состояние оценивается в $263 млрд.

Источник: Bloomberg Billionaire Index