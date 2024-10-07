К закрытию межбанка курс доллара упал на 1 копейку в покупке. Евро выросло на 1 копейку в покупке и на 3 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 7 октября: евро немного выросло на межбанке
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Открытие 7 октября
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Закрытие 7 октября
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Изменения
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41,14/41,16
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41,13/41,16
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1/0
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45,15/45,15
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45,16/45,18
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1/3
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,50 грн. Евро покупают за 45,25 грн., а продают за 45,85 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,42−41,49, евро — 45,65−45,80 грн.
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Источник: Минфин
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