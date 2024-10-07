Apple отказалась от идеи разработать умное кольцо, следящее за показателями здоровья своего носителя. Об этом пишет Android Headlines, передает mezha.media.

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Слухи о возможном появлении смарткольца Apple появились в начале 2024 года, как только Samsung подтвердила, что работает над собственной разработкой в этой нише. Было предположение, что устройство позволит пользователям так или иначе управлять другими устройствами бренда. Компания даже запатентовала эту идею.

Но Apple пришла к выводу, что умные перстни могли бы делать почти все то же, что и смартчасы, но при этом оказались бы дешевле в продаже. Компания решила сосредоточить свои усилия на часах.

Кроме того, сегмент умных колец все еще остается нишевым, так что Apple не уверена, что спрос на них будет достаточным, чтобы в нем стоило участвовать.