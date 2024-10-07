Финансовые активы домохозяйств мира в 2023 году выросли на 7,6%

Финансовые активы домохозяйств мира в 2023 году увеличились на 7,6% на фоне устойчивой экономики и бурно растущих рынков, более чем компенсировав падение в предыдущий год (на 3,5%), говорится в ежегодном отчете Global Wealth Report страховой компании Allianz SE.

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Финансовые активы домохозяйств

Таким образом, на конец 2023 года активы составляли 239 трлн евро. Объем чистых активов (за вычетом долгов) равнялся 182 трлн евро, что почти на 15 трлн евро выше показателя за 2022 год.

При этом темпы повышения трех основных классов активов были неравномерными. Вложения в ценные бумаги выросли на 11%, страховые и пенсионные накопления — на 6,2%. Они увеличились благодаря буму на фондовом рынке и более высоким ставкам.

Рост банковских депозитов замедлился до 4,6% на фоне нормализации ситуации после нескольких лет быстрого подъема, связанного с пандемией COVID-19. Это одни из самых низких темпов повышения за последние 20 лет, отмечается в отчете.

В целом банки по всему миру получили всего 19 млрд евро, что почти вдвое ниже притока средств в 2022 году.

«Основной виновник — домохозяйства США, которые ликвидировали депозиты на сумму 650 млрд евро», — пишут аналитики.

Где сократились

Финансовые активы домохозяйств в 2023 году сократились всего в двух странах — в Новой Зеландии и на Тайване.

Темпы роста в Азии и Северной Америке были одинаковыми — 8%, при этом благосостояние американцев увеличилось на 8,6%, а китайцев — на 8,2%. Активы жителей государств Западной Европы выросли на 5%, в том числе в Великобритании был отмечен подъем всего на 1,5%.