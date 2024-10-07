Цена Brent упала после недельного роста

Цены на нефть упали в понедельник после того, как на прошлой неделе был опубликован самый резкий недельный рост за год, поскольку обеспокоенность чрезмерным предложением на фоне снижения спроса противостояли обеспокоенности масштабной войны на Ближнем Востоке, которая нарушает экспорт в ключевом регионе добычи. Об этом сообщает Reuters, передает Enkorr.

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Фьючерсы на нефть Brent упали на 31 цент, или 0,4%, до $77,74 за баррель в 04:35 GMT. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate в США упали на 20 центов, или 0,27%, до $74,18 за баррель.

На минувшей неделе Brent подорожала более чем на 8%. Это самый большой недельный рост с января 2023 года. В то время как контракт на WTI вырос за этот период на 9,1% — максимум с марта 2023 года, из-за ожиданий, что Израиль может нанести удар по иранской нефтяной инфраструктуре в ответ на иранский ракетный удар по Израилю 1 октября.

Однако, поскольку реакция Израиля все еще готовится, отдельные инвесторы, вероятно, продавали фьючерсы, чтобы зафиксировать свои доходы от роста на прошлой неделе.