Канадское подразделение американской Chevron Corp. договорилось о продаже 20% проекта по разработке нефтеносных песков Athabasca и 70% сланцевого проекта Duvernay за $6,5 млрд компании Canadian Natural Resources, говорится в пресс-релизе подразделения.
Канадская «дочка» Chevron продаст активы на $6,5 млрд
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Что известно
Оба проекта находятся в провинции Альберта, при этом в рамках второго Chevron Canada выступает оператором.
Сделка будет полностью оплачена денежными средствами. Ее закрытие ожидается в четвертом квартале 2024 года.
Chevron ранее сообщала о намерении к 2028 году продать активы на $10−15 млрд.
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Источник: Минфин
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