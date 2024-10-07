Канадская «дочка» Chevron продаст активы на $6,5 млрд

Канадское подразделение американской Chevron Corp. договорилось о продаже 20% проекта по разработке нефтеносных песков Athabasca и 70% сланцевого проекта Duvernay за $6,5 млрд компании Canadian Natural Resources, говорится в пресс-релизе подразделения.

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Что известно

Оба проекта находятся в провинции Альберта, при этом в рамках второго Chevron Canada выступает оператором.

Сделка будет полностью оплачена денежными средствами. Ее закрытие ожидается в четвертом квартале 2024 года.

Chevron ранее сообщала о намерении к 2028 году продать активы на $10−15 млрд.