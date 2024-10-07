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7 октября 2024, 12:53 Читати українською

Программа «Бонус к депозиту» раздает вкусные призы — как получить

Присоединиться к акции «Бонус к депозиту» теперь не только выгодно, но и вкусно. С 7 октября стартует розыгрыш «Вкусненькое к депозиту», участники которого смогут выиграть подарочные карты для посещения сети ресторанов «Евразия».

Присоединиться к акции «Бонус к депозиту» теперь не только выгодно, но и вкусно.

Детали розыгрыша

Он продлится до 1 декабря 2024 года. Участие смогут принять совершеннолетние лица, подписанные на чат-бот в Telegram и/или Viber .

Чат-бот от Минфин — это удобный и полезный инструмент для тех, кто хочет узнать больше об инвестициях, финансовых лайфхаках, выгодных доступных вкладах от банков, а также о последних новостях программы «Бонус к депозиту». Вся необходимая информация собрана в одном месте. Кроме того, для подписчиков подготовили дополнительные подарки.

Победители акции будут определяться в четыре этапа с помощью сервиса https://www.random.org/. Первые пять подарков победители получат уже 20 октября, далее — 3 ноября, 11 ноября и 1 декабря. Результаты определения победителей будут опубликованы в чат-ботах в течение пяти дней после окончания каждого этапа.

Таким образом, победители получат 20 сертификатов номиналом по 500 грн. Их можно использовать для оплаты блюд и напитков в сети ресторанов «Евразия» до 31 декабря 2024 года. Инвестиции теперь это не только выгодно, но и вкусно! Поэтому спешите присоединиться к акции.

«Бонус к депозиту» — что это за программа и кому доступна

Программа позволяет вкладчикам получить дополнительный процент к депозиту в дополнение к ставке. Дополнительные проценты выплачивает сайт «Минфин», раз за каждый заключенный договор.

Приобщиться к акции достаточно несложно. Для этого достаточно разместить заявку на участие в программе «Бонус к депозиту», открыть депозит в выбранном банке-участнике, заполнить подтверждение вклада в период действия заявки и получить бонус от «Минфин» в течение 32 дней.

Попытайтесь проверить выгоды программы «Бонус к депозиту» на собственном опыте и присоединяйтесь к розыгрышу дополнительных призов уже сегодня!

Источник: Минфин
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