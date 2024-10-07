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7 октября 2024, 13:37 Читати українською

Евро остается вблизи минимумов после слабых данных из Германии

Евро пытается определиться с вектором движения в понедельник, удерживаясь неподалеку от минимумов середины августа, достигнутых на прошлой неделе в районе 1.0950. По состоянию на 10:00 пара EUR/USD торговалась под отметкой 1.0970, с понижением на 0,07%. Об этом пишет investing.com

Евро пытается определиться с вектором движения в понедельник, удерживаясь неподалеку от минимумов середины августа, достигнутых на прошлой неделе в районе 1.0950.

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Причины

Попыткам восстановления европейской валюты мешает крепкий доллар, который резко вырос на минувшей неделе, а в пятницу получил дополнительный импульс от сильных данных по рынку труда США. На этом фоне ожидания еще одного агрессивного снижения ставки ФРС угасли, и теперь рынки с 90%-ной вероятностью прогнозируют смягчение политики на скромные 25 базисных пунктов в ноябре.

Еще одним медвежьим фактором для евро является свежая статистика из Германии, которая указывает на дальнейшее ухудшение состояния крупнейшей экономики еврозоны. Такая тенденция усиливает вероятность снижения ставки ЕЦБ на ближайшем заседании.

Спад в Германии

Объем новых производственных заказов в Германии с поправкой на инфляцию и сезонные колебания сократился на 5,8% в августе по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете агентства Destatis.

Зарубежные заказы упали на 3,4% по сравнению с июлем, а внутренние — на 10,9%. Новые заказы из еврозоны упали на 10,5%, в то время как новые заказы из других стран снизились на 2,2% в месячном исчислении. Новые заказы на промежуточные товары сократились на 2,2%, заказы на капитальные товары упали на 8,6%, а заказы на потребительские товары снизились на 0,9%.

В годовом исчислении объем новых производственных заказов снизился в августе на 3,9%.

Тем временем, по данным опроса Ifo, опубликованным в понедельник, деловой климат в секторе розничной торговли Германии в сентябре ухудшился.

Источник: Минфин
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