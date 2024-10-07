Акции крупнейшего китайского производителя чипов выросли из-за стимулирования рынка

Акции крупнейшего китайского производителя чипов Semiconductor Manufacturing International Corp выросли на 28% на фоне надежд на новые меры политической и финансовой поддержки для индустрии. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Динамика китайских акций

Акции SMIC, которую в США занесли в черный список из-за обвинений в поддержке китайской армии, поднялись на 28% в понедельник, достигнув своего самого высокого уровня за последние четыре года. Это увеличило ее стоимость с четверга на 65% или примерно на $10,7 миллиарда.

Меньшие конкуренты, такие как Hua Hong Semiconductor Ltd. и Shanghai Fudan Microelectronics Group Co., вместе увеличили свою капитализацию более чем на $2 миллиарда за этот период.

Рост в секторе отражает всеобщее оживление рынка с конца сентября, когда обещания политической поддержки возобновили доверие ко второй по величине экономике мира.

Ситмулирование рынков

Многие инвесторы ожидают, что Пекин — пытаясь стимулировать недвижимость и финансовый сектор — также поможет производителям чипов. Чипы, являющиеся основой технологий от искусственного интеллекта до электромобилей, являются ключевыми в долгосрочном конфликте с США за геополитическое лидерство.

Инвесторы следят за возможными дополнительными политическими мерами после того, как китайские лидеры сигнализировали о намерении остановить замедление экономического роста страны.

Перед недельными праздниками правительство ввело стимулирующие меры от снижения процентных ставок до обещания вложить до $340 миллиардов в поддержку фондового рынка. Ожидается, что во вторник ведущий экономический планировщик Китая представит новый пакет политик для стимулирования роста экономики.

Інвестиційний трамплін. Вже за 14 днів ви дізнаєтесь, як ефективно управляти особистими фінансами, почати інвестувати та сформувати стійкі фінансові звички для безперервного нарощування вашого капіталу.