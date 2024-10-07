россия атаковала энергообъекты в пяти областях Украины

За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточены в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Черниговской областях. Об этом сообщает Министерство энергетики.

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Атака на энергообъекты

«В Запорожской области в результате ракетных обстрелов выключалась воздушная линия, что привело к обесточиванию бытовых потребителей. В Черниговской области в результате обстрелов воздушных линий и подстанции обесточивались бытовые потребители. Всего без света оставались 1568 абонентов», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в Днепропетровской области в результате обстрелов выключались воздушные линии, что привело к обесточиванию бытовых потребителей и местной промышленности, также снижали напряжение энергетические объекты. В настоящее время питание возобновлено.

Кроме того, в Днепропетровской и Запорожской областях по технологическим причинам были обесточены подстанции и бытовые потребители. В настоящее время питание восстановлено по резервной схеме.

Также, в Черкасской области в результате грозы обесточивались подстанции и бытовые потребители, питание восстановлено по резервной схеме.