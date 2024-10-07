Курс валют на 7 октября: евро выросло на наличном рынке

В понедельник на наличном рынке курс доллара прибавил 5 копеек в покупке и не изменился в продаже. Евро прибавило 23 копеек в покупке и 14 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке прибавил 2 копейки, а в продаже не изменился. Курс евро не поменялся.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,05−41,50 грн. Евро покупают за 45,20 грн., а продают за 45,85 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,43−41,50, евро — 45,67−45,85 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,14−41,16 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,15−45,15 грн/евро.

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