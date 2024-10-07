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7 октября 2024, 11:10 Читати українською

Валютные резервы Китая в сентябре выросли до максимума за 8,5 года

Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в сентябре увеличились на 0,9% — до $3 трлн 316,4 млрд по сравнению с $3 трлн 288,2 млрд месяцем ранее, сообщило Государственное управление валютного контроля (SAFE) страны.

Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в сентябре увеличились на 0,9% — до $3 трлн 316,4 млрд по сравнению с $3 трлн 288,2 млрд месяцем ранее, сообщило Государственное управление валютного контроля (SAFE) страны.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиОни находятся на максимальном уровне за 8,5 года (с декабря 2015 года), сообщает Trading Economics.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Они находятся на максимальном уровне за 8,5 года (с декабря 2015 года), сообщает Trading Economics. Опрошенные этим изданием аналитики в среднем прогнозировали их повышение до $3,3 трлн.

Курс юаня в сентябре вырос примерно на 1,1% относительно американской нацвалюты. Между тем доллар США подешевел на 1% к корзине основных мировых валют.

Резервы золота в КНР на конец прошлого месяца составляли 72,8 млн унций, сообщило также SAFE. Объем запасов драгметалла остается на этом уровне с апреля.

При этом в стоимостном выражении резервы золота увеличились до $191,47 млрд со $182,98 млрд в конце августа за счет повышения цен на драгметалл до рекордного уровня.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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